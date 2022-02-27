В рамках акции "Елочный круговорот" москвичи сдали на утилизацию более 49 тыс деревьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках акции "Елочный круговорот" жители столицы сдали на утилизацию порядка 49 тысяч хвойных деревьев. Об этом ТАСС рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году акция прошла в седьмой раз, и мы видим, что интерес москвичей к ней продолжает расти", – отметил Бирюков.

Он сообщил, что в период с 2 января по 20 февраля горожане сдали на утилизацию около 49 тысяч хвойных деревьев, что на 4,5 тысячи превышает показатель прошлого года. Наибольшее количество хвойных собрали в Южном и Западном административных округах – более 7 тысяч в каждом.

В общей сложности в Москве функционировали 583 пункта сбора новогодних деревьев. Еще два были открыты в ближайшем Подмосковье.

Собранные деревья отвозили на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за период с 2 по 29 января в рамках акции "Елочный круговорот" жители столицы сдали на переработку 27,5 тысяч новогодних деревьев. Градоначальник выразил благодарность горожанам, не пожалевшим времени на полезное дело.