Москвичи сдали более 20 тыс деревьев в рамках акции "Елочный круговорот"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 20,1 тысячи новогодних елей сдали на переработку жители столицы в рамках ежегодной акции "Елочный круговорот", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", – заявил он.
По словам Бирюкова, собранные хвойные деревья транспортируют на 11 утилизационных пунктов, где из них производят щепу. Она используется в обустройстве экологических троп, а также в качестве подсыпки в вольерных комплексах.
"Акция пользуется популярностью у жителей столицы, в этом году она проходит уже в седьмой раз. До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев и еще два – в ближайшем Подмосковье", – сказал Бирюков.
Он отметил, что еще 11 пунктов открыты на природных территориях.
15 января в Москве начали демонтировать конструкции, украсившие город по случаю Нового года и Рождества. Тем не менее световые элементы останутся на улицах Москвы до начала весны, поскольку гирлянды являются дополнительным источником освежения города и радуют горожан в короткие зимние дни.
Для жителей столицы доступны почти 600 специальных пунктов приема хвойных деревьев
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