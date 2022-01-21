Москвичи сдали более 20 тыс деревьев в рамках акции "Елочный круговорот"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 20,1 тысячи новогодних елей сдали на переработку жители столицы в рамках ежегодной акции "Елочный круговорот", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", – заявил он.

По словам Бирюкова, собранные хвойные деревья транспортируют на 11 утилизационных пунктов, где из них производят щепу. Она используется в обустройстве экологических троп, а также в качестве подсыпки в вольерных комплексах.

"Акция пользуется популярностью у жителей столицы, в этом году она проходит уже в седьмой раз. До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев и еще два – в ближайшем Подмосковье", – сказал Бирюков.

Он отметил, что еще 11 пунктов открыты на природных территориях.

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