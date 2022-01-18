Ветеринары рассказали о спасении котов, проглотивших мишуру и елочные украшения

Фото: правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные ветеринары в новогодние праздники провели несколько операций кошкам, которые проглотили мишуру и елочные украшения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского комитета ветеринарии.

На прием в Красногвардейскую участковую ветеринарную клинику принесли кота Джозефа. Сперва питомец начал отказываться от еды, а затем у него появилась рвота. По словам хозяев, коту не давала покоя наряженная елка, а один раз его поймали за поеданием мишуры, однако им удалось вытащить ее изо рта Джозефа.

"Специалист предположил, что Джозеф все-таки проглотил кусочек. Позже это подтвердила ультразвуковая диагностика", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инородное тело извлекли из кишечника кота с помощью хирургического вмешательства. После операции кот быстро поправился.

Похожий случай произошел в СВАО.

"Хозяйка кошки с прекрасным именем Клеопатра привела ее на прием с жалобами на рвоту. Хирург отправил пациентку на ультразвуковое исследование, которое показало, что в желудке Клеопатры – инородный предмет. Владелица сразу догадалась, что это дождик. Клеопатра постоянно срывала украшение с елки", – рассказали в пресс-службе.

Кошке провели операцию.

На юго-востоке столицы в ветеринарную клинику обратились владельцы кота Василия. Питомец отказывался от еды третьи сутки. По словам хозяев, кот постоянно играл с висящими на елке игрушками, а недавно сбил одну из них, украшение упало и разбилось.

"Врач предложил сделать коту рентген с контрастным веществом. Исследование показало, что в желудке кота – небольшой инородный предмет. Ветеринару удалось извлечь его во время оперативного вмешательства – это был пластиковый элемент елочной игрушки", – рассказали в комитете.

Ранее ветеринары предупредили об опасности новогодних праздников для домашних животных. Врач Татьяна Дарда напомнила об угрозе, которую представляют елочные украшения, а именно мишура и дождик. К примеру, если кошка проглотит такой предмет, она может повредить кишечник, получить перитонит и даже умереть.

Помимо прочего, разбившиеся игрушки могут поранить лапы животного. Специалист также посоветовала выгуливать собак на поводке, чтобы они не получили травм при взрыве петард или фейерверков.

