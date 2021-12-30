Ветеринары назвали главные правила для владельцев питомцев в праздники

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Новогодние праздники – время вкусной еды, фейерверков и шумных вечеринок. Однако для домашних животных это период стресса и серьезных рисков. Главные правила безопасности в новогодние праздники для владельцев питомцев Москве 24 назвали в столичном комитете ветеринарии.

Специалисты отмечают, что серьезно пострадать домашние животные могут из-за мишуры и дождика. Шуршащие новогодние украшения часто привлекают и собак, и кошек, но их поедание может вызвать непроходимость кишечника. Украшать дом ветеринары рекомендуют таким образом, чтобы питомцы не могли добраться до опасных предметов.

Если же уследить не удалось и животное все же съело кусочек мишуры или дождика, специалисты рекомендуют наблюдать за его дальнейшим поведением. Серьезным поводом для обращения к врачу является отказ от еды, апатия, рвота и увеличение живота. Медлить в этом случае нельзя: на кону жизнь домашнего любимца.

В комитете ветеринарии напоминают, что кормить питомцев едой с праздничного стола не стоит категорически. Жирная пища, которая так нравится людям, не предназначена для желудочно-кишечного тракта животных и может привести к нарушению его работы. Побаловать питомца в праздники можно специальными лакомствами из зоомагазинов.

Не стоит забывать, что звуки фейерверков и петард часто вызывают у животных панику. С собаками гулять в праздничные дни стоит пораньше, до начала вечерних салютов. Спускать питомца с поводка ветеринары не рекомендуют. Внезапно начавшийся салют может испугать животное, оно попросту убежит в поисках безопасного места.

Смертельно опасна паника для животных с проблемами в работе сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. В этом случае лучше заранее обратиться к специалисту, который назначит животному успокоительные препараты.

Испытанием для домашних любимцев становятся и шумные застолья. Посторонние люди в квартире сами по себе являются источником стресса для животных. Но, кроме того, большое количество гостей в квартире может привести к травмированию питомца. В зоне риска находятся маленькие собаки и кошки. Часто люди случайно наступают на животное или зажимают его дверью, не заметив в шуме вечеринки.

В таких случаях рекомендуем выделить четвероногому члену семьи личное пространство. В идеале это должен быть тихий уголок, где он сможет уединиться в своем домике или на лежанке.

Ранее дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина рассказала, как уберечь новогоднюю елку от кота. Рекомендуется учитывать игривый нрав питомцев и отказаться от серпантина, мишуры и дождика, а также выбирать деревья с устойчивым основанием.