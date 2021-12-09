Британские ученые обнаружили у домашних кошек признаки психопатии

20:07
Фото: Москва 24/Анна Дворецкая
Британские ученые выяснили, что практически каждая домашняя кошка имеет признаки психопатии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте ScienceDirect.
Эксперты из Ливерпульского университета Джона Мурса представили специальный опрос, в котором приняли участие 549 владельцев кошек. Анкета включала в себя 46 утверждений, с помощью которых люди описывали своих питомцев. Среди описаний были беспричинное мяуканье или вой, а также беготня по дому.
В результате выяснилось, что наличие у кошек смелости и расторможенности, а также отсутствие у них сочувствия и раскаяния в совокупности с недружелюбным отношением к окружающим свидетельствует о наличии у питомцев признаков психопатии.
Ранее сообщалось, что более 40 верблюдов дисквалифицировали из конкурса красоты в Саудовской Аравии из-за ботокса, подтяжки и гормонов. Заводчики применяли уколы для искусственной корректировки внешности животных и повышали их мышечную массу ради главного приза конкурса – свыше 64 миллионов долларов.
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