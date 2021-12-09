В Саудовской Аравии 40 верблюдов сняли с конкурса красоты из-за ботокса

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Более 40 верблюдов дисквалифицировали из конкурса красоты в Саудовской Аравии из-за ботокса, подтяжки и гормонов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Заводчики применяли уколы для искусственной корректировки внешности животных и повышали их мышечную массу ради главного приза конкурса – свыше 64 миллионов долларов.

Выяснилось, что чаще всего судьи отдают баллы верблюдам с ярко выраженными губами. Это и привело к использованию мошенниками уколов красоты. Также они пытались улучшить животным форму шеи и горбов.

В этом году обмануть судей не удалось, поскольку они начали использовать специальные технологии, чтобы выявлять подобные факты и отсеивать недобропорядочных заводчиков.

Ранее дерматолог Ирина Барчукова назвала главные ошибки в уходе за кожей лица, которые приводят к нежелательным изменениям внешности. Эксперт считает, что доверять мнению непрофессионалов в области ухода за кожей не стоит. Речь идет о бьюти-блогерах.

Использовать лечебную косметику, в том числе перекись водорода и хлоргексидин, стоит только после консультаций с врачом, считает дерматолог. Также важно уделять особое внимание последовательности нанесения косметических средств.

При этом она подчеркнула, что во время ухода необходимо сначала умыться, затем очищать кожу, а после тонизировать ее. Второй пункт необходимо выполнять не чаще одного раза в неделю, чтобы не повредить кожу. К аппаратным чисткам стоит прибегать не более одного раза в месяц, введение ботокса стоит также обсуждать с врачом.

Самостоятельное увеличение губ может быть чревато куперозом. Нарушение структуры кожи может вызывать длительное использование азиатской косметики.