Дерматолог назвала ошибки, портящие внешность

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Дерматолог Ирина Барчукова назвала главные ошибки в уходе за кожей лица, которые проводят к нежелательным изменениям внешности. Об этом сообщает портал NGS.

Эксперт считает, что доверять мнению непрофессионалов в области ухода за кожей не стоит. Речь идет о бьюти-блогерах.

"Самодельные скрабы, маски, использование лимонной кислоты для отбеливания лица (или свежих фруктов, имеющих повышенную кислотность) – все это не рекомендуется. Применение таких народных рецептов нарушает pH кожи, частично или полностью вымывает эпидермальный барьер", – поделилась Барчукова, добавив, что самодельная косметика может вызывать сыпь и аллергические реакции.

Использовать лечебную косметику, в том числе перекись водорода и хлоргексидин, стоит только после консультаций с врачом, считает дерматолог. Также важно уделять особое внимание последовательности нанесения косметических средств.

"Запоминаем: увлажняем летом в первой половине дня, питаем вечером. Зимой, наоборот, с утра наносим питательный крем, на ночь – увлажняющий", – посоветовала врач.

При этом она подчеркнула, что во время ухода необходимо сначала умыться, затем очищать кожу, а после тонизировать ее. Второй пункт необходимо выполнять не чаще одного раза в неделю, чтобы не повредить кожу. К аппаратным чисткам стоит прибегать не более одного раза в месяц, введение ботокса стоит также обсуждать с врачом.

"Чаще всего женщины ставят препарат в межбровную область, рядом с которой находится круговая мышца глаз, препарат расходится в диаметре в зависимости от дозы, и, если вам не повезло и специалист сделал укол с просчетом в пару миллиметров, есть риск того, что небольшой участок глазной мышцы отключится", – предостерегла Барчукова.

Самостоятельное увеличение губ может быть чревато куперозом. Нарушение структуры кожи может вызывать длительное использование азиатской косметики.

Ранее врач-косметолог Александра Гонт рассказала, что люди с чувствительной кожей и нарушениями иммунитета чаще всего могут сталкиваться с образованием прыщей после ношения защитной маски. При возникновении гнойных прыщей необходимо обратиться к косметологу или дерматологу.

