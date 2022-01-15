В Москве начали демонтировать новогодние украшения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве начали постепенно демонтировать конструкции, украсившие город по случаю Нового года и Рождества. Об этом пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства рассказала в своем телеграм-канале.
"После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около одной тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы", – приводятся в публикации слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Световые конструкции, тем не менее, останутся на улицах Москвы до начала весны, добавил чиновник. В пресс-службе объяснили, что гирлянды и прочие световые элементы, являются дополнительным источником освежения города и просто радуют горожан в короткие зимние дни.
Уточняется, что всего этой зимой в Москве установили свыше четырех тысяч декоративных конструкций. После демонтажа их отправят на склад, при необходимости отремонтируют и используют в следующем году.
2 января в столице стартовала традиционная экологическая акция "Елочный круговорот". В городе организовали свыше 580 пунктов приема новогодних елей. Они будут функционировать до 20 февраля. До этого времени москвичи могут сдать деревья в переработку: из них сделают щепу, которую в дальнейшем используют для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп.
Елку на Соборной площади украсили по мотивам сказки "Морозко"
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