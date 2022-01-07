Энергетики круглосуточно следят за работой праздничной иллюминации в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 30 бригад специалистов "Объединенной энергетической компании" (ОЭК) круглосуточно следят за работой праздничной иллюминации в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"За работой светодиодов и исправностью всех элементов праздничных объемно-декоративных конструкций круглосуточно следят специалисты АО "ОЭК". Ежедневно более 30 бригад осматривают конструкции для выявления и оперативного устранения механических повреждений, неисправности светодиодных элементов и других неполадок", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в преддверии Нового года и Рождества улицы Москвы украсили более 1 тысячи искусственных елей и свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций. Информация о работе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в режиме реального времени передается в Центр управления сетями АО "ОЭК".

Сообщить о неполадках в работе праздничного освещения можно по номеру +7 (495) 587-87-60, а также на портале "Наш город".

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступившим Рождеством. Мэр отметил, что важно всегда сохранять при себе желание творить добрые дела. Также Собянин пожелал жителям столицы крепкого здоровья, благополучия и счастья.