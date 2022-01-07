Собянин рассказал о возвращении в столицу фестиваля "Путешествие в Рождество"

12:54
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о возвращении на 27 площадок Москвы фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом он написал в своем блоге.
"В торговых шале можно приобрести рождественские подарки и украшения. Гастрономическая программа предлагает широкий выбор национальных блюд. Дети могут покататься на карусели. А все желающие – на ледовых катках", – отметил Собянин.
Мэр добавил, что в этом году власти решили отказаться от организации театрализованных представлений. Он выразил надежду, что данное решение не испортило настроение горожан.
"Путешествие в Рождество" – самый масштабный зимний фестиваль Европы и популярный праздник цикла фестивалей "Московские сезоны". В этом году он проходит с 10 декабря до 9 января.
На 27 площадках в центре и других округах столицы работают специальные ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения. Кроме того, в рамках фестиваля в столице доступны 18 катков, в том числе на Вешняковской и Профсоюзной улицах, в сквере у Гольяновского пруда. А на Школьной улице открыта площадка для игры в керлинг.
Москвичам рассказали о развлечениях на фестивале "Путешествие в Рождество"
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