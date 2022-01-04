На портале Russpass появился маршрут по праздничной Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На цифровом туристическом сервисе Russpass появился новый маршрут по праздничной столице "Город-сказка: прогулка по новогодней Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего на карте 10 мест: это площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", украшенные улицы, выставка дизайнерских елей и бал-маскарад.
Стартует проулка в саду "Эрмитаж", где работает каток. Приобрести билеты на него можно сразу же на Russpass. Затем маршрут пройдет по бульварам, площадям и улицам центра Москвы, где работают выставки и проходят новогодние мероприятия.
Также можно прогуляться по площадки Нового Арбата, ГУМа, Центрального детского магазина и Красной площади. Пользователи могут составить персональную карту, добавляя и исключая локации или меняя их местами. Также Russpass посоветует достопримечательности и рестораны, которые находятся поблизости.
Ранее Russpass рассказал, как можно встретить Новый год и провести праздничные каникулы в Москве. В частности, окунуться в атмосферу праздника можно на фестивале "Путешествие в Рождество", в рамках которого действуют 27 площадок, оформленных в разных стилях.
Семьям с детьми советуют зайти на Красную площадь, где можно покататься на карусели, а после выбрать подарок в Центральном детском магазине на Лубянке и прогуляться в галерее дизайнерских елок на Кузнецком Мосту. Любителям гастрономических изысков туристический сервис рекомендует заглянуть в столичные рестораны.
"Это наш город": 18 катков открыты на площадках "Путешествие в Рождество"
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