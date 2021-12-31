Площадки московского фестиваля "Путешествие в Рождество" собрали на одной карте

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" собрали на одной карте. Новый сервис позволяет позволяет построить маршрут до любой из 27 фестивальных площадок и получить информацию о ее работе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что карта пригодится жителям и гостям столицы, желающим в праздничные дни окунуться в атмосферу новогодней сказки.
Для того, чтобы увидеть новый раздел приложения "Московский транспорт", необходимо поднять наверх основную карту. Раздел предлагает пользователям ознакомиться с информацией обо всех 27 площадках фестиваля. Для этого необходимо нажать на выбранную точку. Пользователю откроется информация о том, что интересного предлагают гостям на конкретной площадке и в каком стиле она украшена. Кроме того, в описании будет отмечено время ее работы и точный адрес.
В сервисе также предложат построить варианты маршрута и узнать время, которое потребуется на дорогу.
Отдельно на карте отмечены площадки с бесплатными катками. Катание там организовано по сеансам, а для входа нужна предварительная регистрация на сайте "Московские сезоны".
Портал мэра и правительства Москвы напоминает, что мероприятия фестиваля проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм: посетителям площадок необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
"Путешествие в Рождество" – самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник цикла фестивалей "Московские сезоны". В этом году он стартовал 10 декабря и продлится до 9 января.
На 27 площадках в центре и других округах столицы работают специальные ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения. Кроме того, в рамках фестиваля в столице доступны 18 катков, в том числе на Вешняковской и Профсоюзной улицах, в сквере у Гольяновского пруда. А на Школьной улице открыта площадка для игры в керлинг.
Туристы из разных регионов едут в Москву на фестиваль "Путешествие в Рождество"
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