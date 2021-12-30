Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новогодняя ярмарка заработала на Коптевском бульваре. Организовали ее на месте, освобожденном от незаконных построек.

Объект самостроя обнаружили на Коптевском бульваре, владении 18. Выяснилось, что здание возвели без разрешения и с нарушением условий договора аренды. На освобожденной территории оборудовали детский городок и разбили сквер, а зимой там организовали площадку фестиваля "Путешествие в Рождество".

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что в столице постоянно проводится мониторинг всей территории города – от спальных районов до центра Москвы.

"В зоне нашего особого внимания – объекты, расположенные на инженерных коммуникациях, вблизи станций метрополитена и транспортной инфраструктуры. Подобные объекты не только искажают архитектурный и исторический облик города, препятствуют свободному движению пешеходов, но и несут серьезную потенциальную угрозу жизни и здоровью людей", – сказал Овчинский.

По его словам, только за последние пять лет в столице демонтировали более девяти тысяч самостроев общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.

Овчинский подчеркнул, что преображение захламленных и застроенных незаконно возведенными объектами территорий особенно заметно в зимние праздники: на их месте появляются новые общественные пространства и новогодние локации, там устанавливают елки и световые инсталляции. На этих местах также открываются новогодние ярмарки.

Недавно специалисты благоустроили участок площадью более 8 тысяч квадратных метров на улице Теплый Стан, владение 1Б. Ранее он был предоставлен под размещение некапитальных торговых объектов. В результате судебного рассмотрения объекты признали незаконными постройками и снесли. Сейчас на этом месте открыта фестивальная площадка, а также залит каток.

Ранее сообщалось, что за девять лет количество новых незаконных построек в Москве уменьшилось в 18 раз. Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что в этом году в столице выявили 35 новых самостроев. При этом в 2012 году их насчитывалось 638.

