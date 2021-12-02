В Москве спрос на офисы вырос на 93% по сравнению с 2019 годом

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В столице с января по сентябрь текущего года спрос на рынке офисной недвижимости восстановился на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За данный период объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости, по данным ведущих консалтинговых компаний, составил 800 тысяч квадратных метров. Это лучший показатель за первое полугодие в последние восемь лет. К сентябрю спрос преодолел отметку в один миллион квадратных метров, до конца года цифра может вырасти как минимум в полтора раза", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что в прошлом году из запланированного полумиллиона квадратных метров удалось сдать в аренду только 200 тысяч. С января по сентябрь текущего года было введено в строй около 500 тысяч квадратных метров офисов, а до конца года этот показатель может увеличиться до 610–850 тысяч квадратных метров.

Руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов рассказал, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса многие компании отдавали предпочтение небольшим помещениям, а также пространствам, находящимся не в центре города.

"В текущем году мы видим, что предприниматели возвращаются в центральную часть столицы: спрос на площади в "Москва-Сити" вырос почти в четыре раза, в то время как доля сделок с офисами за пределами ТТК потеряла 10 процентных пунктов", – подчеркнул Пуртов.

Отмечается, что на долю небольших помещений (до 500 квадратных метров) приходится до 36% от всех заключенных сделок в этом году. Однако тенденция к уменьшению арендуемой площади офисов ослабевает. Все более востребованными становятся пространства в диапазоне от одной до пяти тысяч квадратных метров. Это 39% от всех совершенных сделок.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, в городе запущена программа по созданию мест приложения труда (МПТ). Благодаря этому за пределами ТТК и МКАД появятся новые бизнес-пространства и рабочие места, что позволит снизить ежедневную маятниковую миграцию в центр города. Также это снизит нагрузку на общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что с начала года инвесторы приобрели у города 1 302 объекта нежилой недвижимости. Это на 45% больше, чем в прошлом году. Как рассказал Ефимов, спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет. Так, с января по сентябрь 2019 года на торгах было реализовано 382 объекта нежилого фонда. За аналогичный период прошлого года продали 651 объект.

На увеличение продаж повлияли изменения в подготовке лотовой документации и проведении торгов: в 2020 году весь процесс перевели в электронный вид. Кроме того, у потенциальных покупателей появилась возможность совершать 3D-туры и осматривать объекты онлайн.

