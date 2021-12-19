Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество". Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Путешествие в Рождество" – самый популярный московский фестиваль. Ярмарки, карусели, сувениры создают сказочное настроение. Даже взрослые радуются как дети", – отметил столичный мэр.

Собянин напомнил, что в этом сезоне открылись 27 площадок, и большинство из них организовали в различных районах столицы.

"Хочется, чтобы праздничная атмосфера была во всем городе. На многих площадках работают бесплатные катки. Приходите!", – написал градоначальник.

Традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 10 декабря. Он продлится до 9 января. В дни фестиваля на улицах города будут работать специальные площадки и ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения.

В рамках фестиваля в столице будут доступны 18 катков, в том числе на Вешняковской и Профсоюзной улицах, в сквере у Гольяновского пруда. А на Школьной улице москвичам и вовсе доступна площадка для игры в керлинг. Посетить катки при этом можно только по предварительной записи.