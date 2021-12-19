Общественный транспорт Москвы украсили к праздникам – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный общественный транспорт и городскую коммунальную технику украсили к новогодним праздникам, сообщил Сергей Собянин.

"Хорошо освещенный город, красивый город добавляет настроения. А если вместе с площадями, улицами, катками, парками освещается и городской транспорт, коммунальный транспорт, конечно, это не может не добавить настроения, а настроение – это очень важно", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Собянина, праздничные гирлянды украсили 2 000 автомобилей такси, 1 460 автобусов, 50 электробусов, 20 трамваем, 11 вагонов Московских центральных диаметров (МЦД) и четыре автоматических комплекса "Паркон" Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Также в столичном метро будут курсировать три новогодних состава и 30 поездов с украшенными головными вагонами. Праздничный транспорт будет развозить москвичей до конца января.

Кроме того, на столичных улицах будут работать более 600 коммунальных машин, оформленных световыми элементами, гирляндами и новогодней символикой.

Ранее Собянин сообщил, что проезд на метро, по Московскому центральному кольцу и на наземном общественном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Также мэр поручил продлить работу общественного транспорта Москвы в новогоднюю ночь. МЦД будут работать до 02:30, а метро и МЦК – всю новогоднюю ночь.