Общественный транспорт Москвы украсили к праздникам – Собянин

12:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичный общественный транспорт и городскую коммунальную технику украсили к новогодним праздникам, сообщил Сергей Собянин.
"Хорошо освещенный город, красивый город добавляет настроения. А если вместе с площадями, улицами, катками, парками освещается и городской транспорт, коммунальный транспорт, конечно, это не может не добавить настроения, а настроение – это очень важно", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Собянина, праздничные гирлянды украсили 2 000 автомобилей такси, 1 460 автобусов, 50 электробусов, 20 трамваем, 11 вагонов Московских центральных диаметров (МЦД) и четыре автоматических комплекса "Паркон" Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Также в столичном метро будут курсировать три новогодних состава и 30 поездов с украшенными головными вагонами. Праздничный транспорт будет развозить москвичей до конца января.
Кроме того, на столичных улицах будут работать более 600 коммунальных машин, оформленных световыми элементами, гирляндами и новогодней символикой.
Ранее Собянин сообщил, что проезд на метро, по Московскому центральному кольцу и на наземном общественном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Также мэр поручил продлить работу общественного транспорта Москвы в новогоднюю ночь. МЦД будут работать до 02:30, а метро и МЦК – всю новогоднюю ночь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: