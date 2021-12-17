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Москва 24

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Транспорт

18:04

Проезд на общественном транспорте Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь

мэр Москвы транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проезд на метро, по Московскому центральному кольцу и на наземном общественном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра украшенных к праздникам электробусов.

Также Собянин поручил продлить работу общественного транспорта Москвы в новогоднюю ночь. МЦД будут работать до 02:30, а метро и МЦК – всю новогоднюю ночь. Кроме того, в новогоднюю ночь будет работать наземный транспорт на 66 маршрутах, еще на 91 маршруте его работа продлевается до 03:30.

Работа некоторых маршрутов наземного транспорта будет продлена до 03:30, а метро и МЦК – до 02:00 и в ночь с 6 на 7 января.

Собянин рассказал, что к Новому году в столице украсили не только общественный транспорт, но и коммунальный.

"Оформленный праздничный город, подключили освещение праздничное, и ярмарки, и катки, и в дополнение еще московский транспорт – он сам по себе красивый, а в новогоднем убранстве еще интереснее", – подчеркнул Собянин.

В общей сложности в новогодние праздники будет украшено свыше 3 000 единиц столичного транспорта. 50 электробусов и 20 трамваев "Витязь-Москва" оснащены яркими светодиодными гирляндами. Кроме того, украшены 11 вагонов МЦД, 1 460 автобусов и около 2 000 такси. Планируется, что новогодний транспорт будет ходить до конца января.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости. По ее словам, следует соблюдать и действующие противокоронавирусные ограничения.

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