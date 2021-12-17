Минпромторг выступил против продажи шампанского в новогоднюю ночь

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Глава Минпромторга Денис Мантуров выступил против снятия запрета на продажу игристых вин и шампанского в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС.
"Зачем менять правила? Если уже существуют устоявшиеся правила, что нельзя продавать, заранее купи", – заявил министр.
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил Мантурову письмо с предложением дать возможность гражданам законно приобрести шампанское после 22:00–23:00 в канун Нового года.
Он считает, что ограничение времени продажи алкоголя позволяет сократить его злоупотребление среди населения, но необходимы исключения. Также Петров обратил внимание на то, что многие люди перед праздниками задерживаются на работе или трудятся на предприятиях с особым графиком.
До этого стало известно, что в преддверии Нового года цена игристых вин в несетевых магазинах выросла на 14%, в сетевой рознице этот показатель составил 5%. Так, по данным компании "Эвотор", в среднем бутылка шампанского в российской несетевой рознице обойдется покупателям в 317 рублей.
Продажу алкоголя в новогодние праздники в России хотят ограничить
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