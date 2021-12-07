Врач оценила предложение изменить в России правила продажи игристого вина в Новый год

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Снятие запрета на покупку игристого вина после 22:00 не окажет негативного влияния на здоровье людей, заявила RT врач общей практики, доктор медицинских наук Татьяна Бандурина.

По ее словам, опасным было бы снять запрет на продажу водки, а шампанское является слабоалкогольным напитком.

"Достаточно много надо выпить, чтобы отравиться шампанским. Мне кажется, что это разумная мера и она предназначена для тех, кто очень много работает до 22:00. И потом, если есть необходимость встретить Новый год и Рождество, они будут иметь возможность купить бутылочку шампанского", – отметила Бандурина.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с предложением дать возможность гражданам законно приобрести шампанское после 22:00–23:00 в канун Нового года.

Он считает, что ограничение времени продажи алкоголя позволяет сократить его злоупотребление среди населения, но необходимы исключения. Также Петров обратил внимание на то, что многие люди перед праздниками задерживаются на работе или трудятся на предприятиях с особым графиком.

