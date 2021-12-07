В РФ предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год

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В России хотят изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество. Письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с данной инициативой составил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишет RT.
Он считает, что ограничение времени продажи алкоголя позволяет сократить его злоупотребление среди населения, но необходимы исключения. Петров предлагает дать возможность гражданам законно приобрести шампанское после 22:00–23:00 в канун встречи Нового Года и Рождества.
Петров также обратил внимание на то, что многие люди, которые перед праздниками задерживаются на работе или трудятся на предприятиях с особым графиком, не успевают купить шампанское или игристое вино.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующую правовую базу, регламентирующую правила продажи алкоголя на территории нашей страны, в части снятия временных ограничений на его покупку слабоалкогольных игристых вин и шампанского в период с 31 декабря по 1 января и с 6 января по 7 января ежегодно", – говорится в обращении.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в новогодние праздники в России необходимо ввести ограничения на продажу алкоголя.
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