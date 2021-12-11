Цена шампанского увеличилась до 14% перед Новым годом

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В преддверии Нового года цена игристых вин в несетевых магазинах выросла на 14%, в сетевой рознице этот показатель составил 5%. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по данным компании "Эвотор", в среднем бутылка шампанского в российской несетевой рознице обойдется покупателям в 317 рублей. Больше всего на напиток придется потратить жителям Якутии – 546 рублей. Одни из самых дешевых вин в Челябинской области и Чувашии – 239 и 203 рубля соответственно. В Москве же средняя цена бутылки игристого составляет 491 рубль.

В сетевой рознице рост не столь заметен – всего 5% по сравнению с прошлым годом. При этом спрос на данную категорию алкоголя растет. Например, в "Пятерочке" отмечают, что россияне стали покупать игристые вина на 6% чаще.

Ранее компании-импортеры вина сообщили, что в 2022 году ожидается подорожание вин в среднем на 20–25%. Это связано с плохим урожаем, в частности, во Франции, Италии и Испании, а также ростом косвенных издержек в виде трат на упаковку и логистических расходов.

