Россиян предупредили о подорожании вин в 2022 году

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В 2022 году производители вин планируют увеличить цены на свою продукцию из-за плохого урожая, в частности, во Франции, Италии и Испании, а также роста стоимости производства и логистики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компании-импортеры.

Уточняется, что уведомления о повышении закупочных цен в будущем году получили крупные российские импортеры, в числе которых сети "Лента" и "Верный".

"Производители вин из Долины Луары, Шампани, Бургундии и Гаскони, Трентино – Альто Адидже, Нового Света и других винодельческих регионов предлагают свою продукцию в среднем дороже на 20–25% в евро и долларах", – сказал в беседе с изданием исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин.

Так из-за проблем с урожаем в некоторых регионах стоимость сырья выросла до 20%. Помимо этого, увеличились и косвенные издержки, в частности на упаковку и перевозки. Так, пробка и колпачки подорожали на 60%, стеклянные бутылки – на 20%, а упаковка – на все 80%. Еще сильнее подскочили цены на перевозки: по России логистические расходы обойдутся на 30% дороже, а по Европе – уже на 200%.

На этом фоне некоторые виноделы, как ожидается, могут снизить объем производства. Больше всего этому подвержена Европа – на 13%.

Ранее экономист спрогнозировал повышение цен на спиртное в России к Новому году. По его словам, это связано с увеличением на 4–5% алкогольного акциза в начале следующего года: производители во время праздников попытаются компенсировать ожидаемые потери.

