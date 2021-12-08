Экономист спрогнозировал рост цен на алкоголь к Новому году в России

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К Новому году в России вырастут цены на спиртное, заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
По его словам, это связано с увеличением на 4–5% алкогольного акциза в начале следующего года. Эксперт считает, что производители будут стремиться компенсировать ожидаемые потери во время новогодних каникул.
Черников также сообщил, что некоторые производители уже заявили о планах поднять к Новому году цены на 15%, указав, что подорожала пшеница, из которой делается спирт.
"Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30–40 рублей", – приводит слова экономиста агентство "Прайм".
Эксперт пояснил, если взять, к примеру, водку, то при минимальной цене в 230 рублей себестоимость этого алкоголя составит около 36 рублей, еще 6 рублей – для прибыли производителя, а остальные 190 рублей – акциз, наценка розничного продавца, НДС и транспорт.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в России ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники. По словам парламентария, этот вопрос обсудят 15 декабря на заседании межфракционной депутатской рабочей группы.
Продажу алкоголя в новогодние праздники в России хотят ограничить
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