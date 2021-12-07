Эксперт объяснил, чем обернется запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин в беседе с Москвой 24 отметил, что полный запрет на продажу спиртного в новогодние праздники может спровоцировать употребление контрафактной алкогольной продукции.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники в России. По его мнению, мера нужна для защиты здоровья граждан. В то же время первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предлагает снять запрет на продажу игристых вин и шампанского после 22:00–23:00 в канун Нового года и Рождества. Он объясняет это тем, что многие люди перед праздниками задерживаются на работе или производстве с особым графиком и не успевают приобрести эти напитки.

"Безальтернативный запрет приводит к тому, что те, кому нужно, все равно найдут, где купить. Вопрос, как и что они приобретут", – говорит эксперт.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель ЦРНАП Это приводит к расцвету теневого рынка и несчастным случаям. В том числе массовым отравлениям суррогаткой или метанолом. Поэтому должна быть безопасная альтернатива.

По словам Шапкина, в России наблюдается плавное снижение потребления алкоголя в целом и крепких напитков в частности. Этого удалось добиться в том числе за счет повышения цен на спиртное. Кроме того, в мире потребители все больше переходят на слабоалкогольные и безалкогольные напитки, подчеркнул специалист.

"Актуальная задача – спасти людей от отравления суррогатом. Когда нет легального алкоголя, они переходят на нелегальные напитки, которые могут привести к смерти. Невозможно взять и включить стоп-кран, чтобы прекратить потребление спиртного", – считает Шапкин.

При этом эксперт поддерживает идею о смягчении запрета на продажу игристых вин и слабоалкогольной продукции после 22:00–23:00.

Ранее врач общей практики, доктор медицинских наук Татьяна Бандурина отметила, что покупка игристого вина после 22:00 не скажется на здоровье населения. Она считает, что опасным было бы снятие ограничений на продажу водки, в том время как игристое вино является слабоалкогольным напитком.

