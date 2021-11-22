В Минздраве рассказали о пострадавших от отравления метанолом в Казани

Фото: СК РФ

Семерых пострадавших от отравления метанолом в Казани готовят к выписке, четверо остаются на лечении в стационаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Татарстана.

С признаками отравления метанолом в городскую больницу № 7 Казани было госпитализировано 14 человек. Все пострадавшие – 1999–2000 годов рождения. Сообщалось, что три девушки были в тяжелом состоянии в реанимации. Позже одна из них скончалась.

По версии следователей, в ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения в коттедже в казанском поселке Салмачи. 14 из них выпили напиток, приобретенный у неустановленного лица.

Выяснилось, что один из гостей купил алкоголь в пятилитровой пластиковой бутылке у знакомого. Исследование показало, что в ней был метанол.

Однако позднее в СК установили, что отравившиеся по ошибке выпили незамерзайку. Один из участников вечеринки перепутал две жидкости, которые лежали в багажнике.

