В Казани отравившиеся студенты перепутали самодельную водку с "незамерзайкой"

Отравившиеся в Казани студенты перепутали самодельную водку с "незамерзайкой".

В московскую больницу доставили девушку, которая отравилась метанолом на дне рождения в Казани. Теперь число пострадавших на празднике студентов уже 14. Состояние их по-прежнему тяжелое. Три девушки находятся в реанимации.

Один из студентов приобрел у приятеля пять литров алкоголя, в их числе была некая водка зеленого цвета со вкусом ириски. Однако он случайно взял из багажника машины не купленный спирт, а бутылку со стеклоомывателем.

Уточняется, что в емкости с контрафактным алкоголем, которая осталась в машине, метанола, по предварительным данным, не нашли.

По факту массового отравления возбудили уголовное дело. За продажу контрафактного спиртного полицейские задержали уже четырех человек.

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