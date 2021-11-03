Суд продлил арест блогеру Хованскому

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма из-за исполнения песни про "Норд-Ост". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, сроком по 08.01.2022", – говорится в сообщении.

Блогер планировал встретить Новый год с семьей. Для этого он сотрудничал со следствием, сделал пожертвование в благотворительный фонд и просил суд отправить его под домашний арест.

Однако следствие заявило, что до 8 ноября невозможно закончить расследование дела. На запросы стороны обвинения еще не ответили службы безопасности Google LLC и Microsoft. После получения ответов запланированы следственные действия.

Видеоблогера задержали 9 июля. По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Впоследствии Хованский признал вину и раскаялся в содеянном, заявив, что песня о теракте 2002 года является отвратительной и не имеет оправдания.

Также 10 августа Росфинмониторинг включил Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

