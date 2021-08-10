Блогера Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму

15:02
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает ТАСС.
Видеоблогера задержали 9 июля. По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
Впоследствии Хованский признал вину и раскаялся в содеянном, заявив, что песня о теракте 2002 года является отвратительной и не имеет оправдания.
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок ареста Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песни про "Норд-Ост".
Ранее во вторник, 10 августа, Росфинмониторинг включил в список экстремистских организаций Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, признанные в России иностранными агентами.
Следственный комитет выложил видео с допроса блогера Хованского
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