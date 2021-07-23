Блогер Хованский извинился за песню о "Норд-Осте"

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Блогер Юрий Хованский, арестованный по делу об оправдании терроризма, принес извинения за свою песню про "Норд-Ост". Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Хованского, его песня о теракте 2002 года является отвратительной и не имеет оправдания.

"Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", – говорится в письме блогера, которое опубликовал телеграм-канал Baza.

Видеоблогера задержали 9 июля. На следующий день Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Хованского по 8 августа.

По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Сам задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

