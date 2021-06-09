Следственный комитет выложил видео с допроса блогера Хованского. Он рассказал об обвинениях и признал вину.

"По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года осуществил выход в интернет и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду", – рассказал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного управления по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Меру пресечения Хованскому пока не избрали, как и не предъявили обвинений. Но в Следственном комитете пообещали решить эти вопросы в ближайшее время. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.