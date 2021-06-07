Автобус перевернулся в результате ДТП на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария случилась на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Как отмечается в телеграм-канале Дептранса, произошло столкновение грузового фургона с автобусом частного перевозчика. В результате столкновения автобус перевернулся.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

В результате аварии движение в сторону центра было затруднено на 2,7 километра. В данный момент движение удалось полностью восстановить.

Ранее три легковушки столкнулись на Симферопольском шоссе. В результате случившегося погиб один человек.