Семь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в столице

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Семь автомобилей, включая машину такси, столкнулись на Кутузовском проспекте в столице, говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы в Twitter

"В 13:47 на Кутузовском проспекте в районе дома 18 по направлению движения в область произошло столкновение семи единиц транспорта, включая один автомобиль такси", – говорится в сообщении.

Из-за ДТП движение осуществляется только по двум полосам из пяти. По предварительным данным, пострадала пассажирка такси, ее осматривают медики.

В настоящее время специалисты выясняют причины аварии.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе около МКАД в Подмосковье.

До этого авария с участием автомобиля такси произошла на Автомоторной улице. В результате ДТП машина перевернулась.