Медведев назвал дискриминацией ситуацию с наценкой на заказ такси с детским креслом

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Ситуация, при которой тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается выше, чем обычная поездка, является дискриминационной. Такое заявление сделал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Дискриминация на самом деле, это правда", – сказал Медведев на форуме "Большой семейный совет", комментируя примеры, которые ему привели.

Руководитель Центра социально-культурного развития поддержки семьи и молодежи в Перове Татьяна Яковлева отметила, что сейчас недостаточное количество такси в России оборудовано детскими креслами.

"Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией", – цитирует Яковлеву ТАСС.

Она добавила, что стоимость поездки для ребенка не должна быть выше стоимости поездки для взрослого, уточнив, что предлагает запретить брать плату за услугу "детское кресло".

Ранее в Общественной палате РФ прошел круглый стол на тему "Социальная политика в отношении обеспечения безопасности детей-пассажиров". Обсуждалось, как сделать поездку с ребенком в такси безопасной и доступной в каждом регионе.