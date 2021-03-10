Москва 24: как сделать такси безопаснее для ребенка

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11 марта в Общественной палате РФ состоится круглый стол по теме "Социальная политика в отношении обеспечения безопасности детей-пассажиров".
Эксперты обсудят:
- как сделать поездку с ребенком в такси безопасной и доступной в каждом регионе;
- причины травматизма маленьких пассажиров;
- социальную ответственность компаний, предоставляющих услуги по перевозке детей;
- необходимость детского кресла в такси.
Смотрите прямую трансляцию 11 марта в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.