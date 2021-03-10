Москва 24: как сделать такси безопаснее для ребенка

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11 марта в Общественной палате РФ состоится круглый стол по теме "Социальная политика в отношении обеспечения безопасности детей-пассажиров".

Эксперты обсудят:



как сделать поездку с ребенком в такси безопасной и доступной в каждом регионе;

причины травматизма маленьких пассажиров;

социальную ответственность компаний, предоставляющих услуги по перевозке детей;

необходимость детского кресла в такси.

Смотрите прямую трансляцию 11 марта в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.