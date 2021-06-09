В ГИБДД поддержали снижение скорости в городах до 30 км/ч

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госавтоинспекция России поддерживает идею снизить до 30 километров в час скорость внутри городов и населенных пунктов. Об этом заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
Он отметил, что вводить данную меру нужно обоснованно и индивидуально для каждой отдельной улицы, поэтому нужно будет провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей и не доводить ограничения до абсурда.
"Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 километров в час, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове – 50 километров в час. <...> Если на скоростной магистрали со 130 километров в час сделать 30 километров в час, то понятно – это бред и никто это не будет исполнять", – приводит слова Митрошина ТАСС.
Он также обратил внимание на то, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, в ГИБДД только контролируют соблюдение установленных правил.
Ранее идею ограничить скорость для автомобилей до 30 километров в час в Москве поддержали в столичной ГИБДД. Эксперты выразили уверенность, что такая мера позволит снизить аварийность и спасти многие жизни. Однако большинство автомобилистов заявили, что тогда весь центр встанет в заторах.
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