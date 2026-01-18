Трамп призвал арестовать всех, кто связан с использованием автопера Байдена

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать всех, кто был связан с использованием автопера в период правления экс-лидера Штатов Джо Байдена. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"То, что было сделано, является полностью незаконным, и все, что было подписано таким образом, не имеет дальнейшей силы и действия. Человек, который "работал" с автопером, не имел понятия, одобрял ли Байден то, что он делал", – подчеркнул глава Белого дома.

По мнению Трампа, автопером пользовались "радикальные левые мятежники", которые в действительности управляли администрацией Байдена.

Ранее Трамп заменил портрет Байдена в Белом доме на изображение автопера, под которым поставлена подпись экс-президента. Фотография висит между двумя портретами Трампа, которые символизируют его первый и второй президентские сроки.

В декабре Трамп отменил действие всех документов Байдена, которые были подписаны с помощью автопера. Это коснулось всех прокламаций, исполнительных указов, меморандумов и контрактов.