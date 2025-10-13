WSJ: Трамп перевел помилованных Байденом заключенных в самую строгую тюрьму США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп перевел 37 заключенных, помилованных бывшим лидером страны Джо Байденом, в самую строгую тюрьму Соединенных Штатов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Wall Street Journal.

В конце своего президентского срока Байден распорядился о замене смертных приговоров 37 осужденным по тяжким статьям на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Вернувшись в Белый дом, Трамп приказал превратить жизнь этих заключенных "по сути, в ад", указали журналисты.

В настоящее время эти люди находятся в тюрьме штата Колорадо, известной как самое строгое исправительное учреждение США. Заключенные там проводят 23 часа в день в полном одиночестве, уточнило издание.

В январе 2025 года Байден принял решение о помиловании лиц, которым Трамп угрожал преследованием. Среди них – экс-руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и другие.

Позже действующий президент Штатов заявил, что помилования Байдена являются недействительными и не имеют юридической силы. Кроме того, он указал, что соответствующие документы были подписаны автоматическим устройством.