Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам "катиться в ад"

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Избранный президент США Дональд Трамп пожелал 37 заключенным, которые были помилованы действующим главой Джо Байденом, "катиться в ад". Об этом пишет RT, ссылаясь на рождественское поздравление Трампа.

"Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим "душам", – сказал он.

По словам Трампа, Байден помиловал 37 самых жестоких преступников, которые насиловали, убивали и грабили так, как никто другой до них. Ранее в Белом доме заявили, что президент смягчил наказания для 1 500 человек и помиловал 39. Это стало самым большим количеством президентских помилований в США за один день.

До этого журналисты рассказывали, что Байден грустит из-за окончания своего президентского срока. Кроме того, его беспокоит, что он оказался самым бедным законодателем в конгрессе США.

Трамп, в свою очередь, еще раз предложил Канаде стать 51-м штатом США. В таком случае, добавлял он, налоги для канадцев снизятся более чем на 60%.

