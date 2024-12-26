26 декабря, 16:38Политика
Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам "катиться в ад"
Фото: ТАСС/Pool/ABACA
Избранный президент США Дональд Трамп пожелал 37 заключенным, которые были помилованы действующим главой Джо Байденом, "катиться в ад". Об этом пишет RT, ссылаясь на рождественское поздравление Трампа.
"Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим "душам", – сказал он.
По словам Трампа, Байден помиловал 37 самых жестоких преступников, которые насиловали, убивали и грабили так, как никто другой до них. Ранее в Белом доме заявили, что президент смягчил наказания для 1 500 человек и помиловал 39. Это стало самым большим количеством президентских помилований в США за один день.
До этого журналисты рассказывали, что Байден грустит из-за окончания своего президентского срока. Кроме того, его беспокоит, что он оказался самым бедным законодателем в конгрессе США.
Трамп, в свою очередь, еще раз предложил Канаде стать 51-м штатом США. В таком случае, добавлял он, налоги для канадцев снизятся более чем на 60%.
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