Песков: Путин не направляет поздравления США, так как страна является недружественной

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Владимир Путин не направляет поздравления с предстоящим Новым годом и Рождеством Соединенным Штатам Америки, так как эта страна является недружественной для России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал вопрос о том, планирует ли Путин в этом году направить поздравление избранному лидеру США Дональду Трампу.

При этом, как указал Песков, глава государства поздравит лидеров дружественных стран. При этом что касается недружественных, то российский президент поздравит только народы, а не властей.

Между тем Путин принял участие в акции "Елки желаний". Президент выбрал на специальной елке три открытки с пожеланиями детей.

В одной из них было указано желание юной россиянки попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. На другой открытке школьница рассказала о своей мечте посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Еще одна девочка рассказала, что мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

