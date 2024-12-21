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21 декабря, 21:39

Политика

Путин поздравит с Новым годом и рождеством народы некоторых недружественных стран

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравит с предстоящим Новым годом и Рождеством лидеров дружественных стран.

Что касается недружественных, то российский президент поздравит только народы, а не властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что и в этот раз президент поддержит традицию новогодних поздравлений.

"Будет традиционно, да, он будет всех поздравлять", - отметил Песков.

Ранее Путин заявил, что русскому миру объявлена война. Об этом он сообщил после заседания Госсовета по вопросам поддержки семей.

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