21 декабря, 21:39Политика
Путин поздравит с Новым годом и рождеством народы некоторых недружественных стран
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравит с предстоящим Новым годом и Рождеством лидеров дружественных стран.
Что касается недружественных, то российский президент поздравит только народы, а не властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что и в этот раз президент поддержит традицию новогодних поздравлений.
"Будет традиционно, да, он будет всех поздравлять", - отметил Песков.
Ранее Путин заявил, что русскому миру объявлена война. Об этом он сообщил после заседания Госсовета по вопросам поддержки семей.