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20 декабря, 15:03

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Песков: Путин предупреждал об ответе на удары вглубь России

В Кремле напомнили о словах Путина об ответе на удары вглубь России

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о недавних ударах по Киеву, напомнил слова Владимира Путина, который обещал отреагировать на атаки вглубь территории РФ. Об этом сообщает RT.

"Вы знаете, что такие удары по территории России наносились, и вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

18 декабря с Украины был нанесен удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow. Российские силы сбили все 6 ATACMS и 3 Storm Shadow. Однако одна из крылатых ракет оказалась отклонена от объекта атаки, поэтому боеприпас упал на территории комбината, задев техническое строение.

20 декабря ВС РФ в ответ нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. Кроме того, удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается разработкой и выпуском комплекса "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". По данным министерства, все снаряды, выпущенные российской стороной, достигли своих целей.

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