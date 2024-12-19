Украина ударила по комбинату в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина ударила по комбинату "Каменский" в Ростовской области при помощи 10 ракет ATACMS и Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар был нанесен 18 декабря. Российские силы, включая ЗРК С-400, "Бук-М3" и ЗРК "Панцирь", сбили 9 из 10 ракет – все 6 ATACMS и 3 из 4 Storm Shadow. Одна из крылатых ракет оказалась отклонена от объекта атаки – боеприпас упал на территории комбината, задев техническое строение.

"Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа", – заключили в оборонном ведомстве.

Ранее информацию об отражении ракетного удара в районе Каменска сообщал врио губернатора области Юрий Слюсарь. О повреждениях на земле он не уточнял, но подчеркивал, что в результате никто не пострадал.

В четверг, 19 декабря, опасность ракетной атаки объявлялась в Севастополе. Сигнал тревоги прозвучал для местных жителей в 14:28. Спустя 37 минут, в 15:05, опасность атаки была отменена.