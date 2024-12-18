18 декабря, 17:58Происшествия
Ракетная атака отражена в Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар по Ростовской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По его словам, три ракеты были сбиты в районе Каменска, еще один снаряд попал в хозяйственную постройку. Информацию о повреждениях в регионе в результате атаки Слюсарь не озвучил, но уточнил, что никто не пострадал.
Ранее ВСУ атаковали Таганрог Ростовской области 6 американскими баллистическими ракетами ATACMS. Тогда обломки упали на одно из промышленных предприятий города, из-за чего сгорели 14 автомобилей.
Также была повреждена котельная на улице Циолковского, поэтому жители 27 многоквартирных домов временно оказались без тепла.
ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Таганроге