Ракетная атака отражена в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар по Ростовской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, три ракеты были сбиты в районе Каменска, еще один снаряд попал в хозяйственную постройку. Информацию о повреждениях в регионе в результате атаки Слюсарь не озвучил, но уточнил, что никто не пострадал.

Ранее ВСУ атаковали Таганрог Ростовской области 6 американскими баллистическими ракетами ATACMS. Тогда обломки упали на одно из промышленных предприятий города, из-за чего сгорели 14 автомобилей.

Также была повреждена котельная на улице Циолковского, поэтому жители 27 многоквартирных домов временно оказались без тепла.

