Силы ПВО ВС РФ сбили 101 БПЛА ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства российской противовоздушной обороны сбили 101 украинский дрон самолетного типа, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Кроме того, ПВО также ликвидировала два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 5 декабря были уничтожены 16 дронов Вооруженных сил Украины. Из них 14 были перехвачены и ликвидированы над Брянской областью и по одному – над Белгородской и Курской областями.

В свою очередь, российские военнослужащие за сутки поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа. Удар по целям ВС РФ нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

