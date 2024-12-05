Силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 16 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, 14 украинских беспилотников самолетного типа были перехвачены и ликвидированы над Брянской областью и по одному – над Белгородской и Курской областями.

Накануне средства ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, попытки противника совершить террористические атаки пресечены с 05:30 до 07:40 по московскому времени.

Так, над Ростовской областью уничтожены шесть дронов, над Курской – два, над Брянской, Рязанской и Калужской – по одному.

