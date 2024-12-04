Силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России утром 4 декабря уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, попытки противника совершить террористические атаки пресечены с 05:30 до 07:40 по московскому времени. Так, над Ростовской областью уничтожены шесть дронов, над Курской – два, над Брянской, Рязанской и Калужской – по одному.

В ночь на 4 декабря средства ПВО сбили 24 украинских дрона. Шесть беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, пять – над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской.

До этого в Каменском районе Ростовской области на сверхмалой высоте сбили вражеский дрон, обломки которого упали на территории детсада в Старой Станице. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, повреждений нет. Кроме того, дети, их родители и персонал учреждения не пострадали.