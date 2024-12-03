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03 декабря, 10:58

Происшествия

Обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ростовской области

Фото: 123RF/iciakp

Силы противовоздушной обороны сбили на сверхмалой высоте дрон в Каменском районе Ростовской области, в результате чего обломки рухнули на территории детского сада в Старой Станице. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Кроме того, никаких повреждений не выявлено.

Ранее ребенок погиб в результате атаки украинского БПЛА в Брянской области. Кроме того, из-за атаки вражеских дронов в Стародубском муниципальном округе был полностью уничтожен один жилой дом.

Еще одна атака ВСУ произошла в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, где двое человек пострадали при атаке FPV-дрона на автомобиль. Их доставили в местную больницу, само транспортное средство было посечено осколками.

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