Один человек погиб после удара ВСУ по АЗС в Токмаке

Фото: 123RF/savmaster

В результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по АЗС в Токмаке Запорожской области погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Один гражданский погиб при ударе по АЗС", – сказал собеседник агентства, добавив, что несколько человек получили тяжелые ранения.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий, шесть сотрудников МЧС, которые работали на месте пожара в Токмаке, пострадали от повторной атаки БПЛА.

"Сотрудники получили ожоги разной степени тяжести вследствие взрыва емкости от попадания взрывного элемента", – написал Балицкий.

Он подчеркнул, что сейчас все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее два человека пострадали при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области. Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставили в городскую больницу № 2. Транспортное средство было посечено осколками.