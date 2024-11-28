Путин назвал минимальным ущерб от ракет ATACMS в Курской области

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Ущерб от двух украинских ударов по Курской области с помощью западных ракет ATACMS был минимальным. На это указал Владимир Путин, добавив, что американские снаряды были использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) сразу после российской атаки ракетой "Орешник" по территории Украины.

"На сам факт использования не можем не обратить внимание", – подчеркнул президент РФ.

Глава государства уточнил, что Россия накануне ночью нанесла ответные удары. Путин предупредил, что российская сторона продолжит отвечать на акты агрессии в свой адрес, однако выбор вооружения для этой атаки будет зависеть от объектов поражения. По его словам, для каждого объекта должен быть применен подходящий инструмент.

"Есть ли риски при ударах по российской территории? Я об этом тоже говорил многократно. Конечно есть, потому что это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооруженный конфликт", – заявил Путин.

Украинские военные 25 ноября нанесли удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь снарядов были сбиты, один достиг цели. Из-за падения обломков двое военных получили легкие ранения, также незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, 23 ноября ВСУ пятью ракетами ATACMS ударили по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки. Три снаряда были уничтожены, еще два достигли цели, из-за чего радиолокационная станция получила повреждения. Также в результате атаки пострадали российские военные.

Минобороны РФ, в свою очередь, предупредило об ответе на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области.



Российские военные уничтожили технику и живую силу ВСУ в Курской области

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