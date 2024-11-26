Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ракетами ATACMS ударили по аэродрому Курск-Восточный. Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 ноября киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (населенный пункт Халино)", – говорится в заявлении.

Как отметили в оборонном ведомстве, семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна достигла цели. В результате падения осколков двое военнослужащих получили легкие ранения. Также незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, 23 ноября ВСУ пятью ракетами ATACMS нанесли удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки. Три снаряды были уничтожены, два достигли цели, в результате чего повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди военных.

Подвергшиеся атакам места были обследованы. Достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, добавили в Минобороны РФ.

В министерстве также подчеркнули, что готовят ответ на атаки ВСУ.

Ранее в российском Минобороны уже заявляли об ударах Украины ракетами ATACMS в Курской и Брянской областях. В ответ на это Россия 21 ноября применила ракету "Орешник", ударив по заводу в Днепропетровской области. Таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности.

По словам Владимира Путина, Россия оставляет за собой право атаковать те страны, которые позволили использовать свое оружие против нее. Однако он добавлял, что российская сторона всегда стремится предотвратить глобальный конфликт. После этого в Пентагоне выразили обеспокоенность запуском "Орешника".